BASKET / Nazionali U17, Campus cade contro Cantù dopo un grande primo tempo

Il grande appuntamento con i nazionali della categoria Under 17 Eccellenza, dove gli albesi di Campus si sono qualificati tra le migliori 16 squadre d’Italia, inizia in salita con la corazzata Cantù. I brianzoli sono una delle squadre favoritissime per il titolo, un roster per fisicità e talento di categoria superiore.

Non si spaventano, però, gli albesi, con un avvio di grande cuore.

Avanti Campus 4-6, poi Cantù sorpassa, ma gli albesi restano in scia (9-7). Ecco che arriva la prima fuga (19-13), ma i piemontesi non mollano con Torcello (21-17), prima del canestro di Villa che chiude laprima frazione: 23-17.

Ancora un break canturino (27-18), Maffiola risponde di carattere in faccia a Ventura: 27-23! La forbice torna subito ad aprirsi (36-23), ma gli albesi non mollano : 38-30. Tripla canturina sulla sirena dell’intervallo e 41-30 a metà del match, con un primo tempo strepitoso dei ragazzi di coach Gaudio.

Nella ripresa, tuttavia, emergono i centimetri e il talento dei brianzoli e la sfida è a senso unico. Campus non molla fino al 51-37, ma gli sforzi profusi sono stati tanti. Scappa Cantù che raggiunge in pochi minuti il +40 fino a vincere 94-55.

Per la Novipiù Campus resta l’orgoglio per aversi potuto confrontare con una delle squadre più forti d’Italia (chiuderà terza ai Nazionali) e soprattutto l’aver mostrato che per due periodi si è riusciti a giocare ala pari.

Cantù-Campus: 94-55

Novipiù Campus: Osson, Cogno 18, Maffiola 7, Torcello 10, Serafini 5, Prandi, Voghera, Vassiljev 3, Bravi 3, Botta 3, Murri.