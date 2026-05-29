SUPERLEGA / Il braccio più potente dell'Iran ha scelto Cuneo: Poriya in biancoblù!

“Che colpo!” è assolutamente l’esclamazione che descrive meglio Poriya Hossein Khanzadeh. Schiacciatore noto per il suo attacco esplosivo, il servizio potente, l'atletismo e la forte presenza fisica, ha già ottenuto grandi successi sia a livello di club che a livello internazionale, tanto da aggiudicarsi il soprannome di “Terminator” in madrepatria.

L’atleta iraniano classe 2004, nonostante la sua giovane età, ha già un palmarès di grande rispetto sia con la maglia della Nazionale che con quella dei Club in cui ha militato.

Sull’ingaggio di Poriya il DS Paolo Brugiafreddo ha dichiarato: "Ritengo che l’ingaggio di Poriya sia un arrivo che ci servisse perché è un giocatore dalle spiccate qualità offensive a partire dal servizio, ma anche in attacco. Una mano pesante sotto questi aspetti che chiaramente ci serve per completare un po’ la nostra idea di gioco con Champlin e Strehlau; un ragazzo che aveva fatto molto bene l’anno scorso e questa stagione come sappiamo bene tutti è uscito dall’Italia ed è arrivato in finale di Champions League Asiatica, conquistando il titolo di miglior battitore. Abbiamo visto veramente una crescita sua importante che ci rende molto fiduciosi su quello che potrà essere il suo apporto alla nostra causa. L’ho sentito molto motivato, molto deciso, è stata con tutta onestà una trattativa molto veloce nel senso che dopo esserci sentiti la prima volta l’idea è stata quella di chiudere su tutti e due i fronti e questo ci rende orgogliosi perché significa che arriverà un ragazzo, come detto prima, molto motivato".

Da parte sua Poriya Hossein Khanzadeh ha le idee ben chiare: "Il campionato italiano è uno dei migliori al mondo e mi piacerebbe al 100% poter giocare bene nel miglior campionato del mondo; ho sempre avuto un interesse particolare per il campionato italiano. | The Italian league is one of the best leagues in the world and I would 100% like to be able to perform well in the best league in the world; I have always had a special interest in the Italian league".

Qual è il tuo obiettivo a Cuneo?

"Il mio obiettivo all'interno della squadra di Cuneo è quello di dare il massimo, aiutare i miei compagni e il club e rendere felici i nostri tifosi. | My goal within the Cuneo team is to perform at my best and be able to help my teammates and the club and make our fans happy".

Quali sono le tue prime impressioni dopo i primi contatti con la società?

"Ho avuto ottimi colloqui con l'allenatore e la società e spero che potremo fare una buona stagione insieme. Sappiamo tutti che Cuneo è un grande giocatore. | I had good talks with the coach and the club and I hope we can have a good season together. We all know that Cuneo is a great player".

Sei già stato convocato nella nazionale maggiore per quest'estate?

«"Sì, quest'estate sono con la nazionale e abbiamo molti tornei impegnativi: la Volleyball Nations League e il Campionato Asiatico. | Yes, I'm with the national team this summer and we have many tough tournaments: Volleyball Nations League and Asian Championship".

LA SCHEDA

Poriya Hossein Khanzadeh Firouzjah

Nato a: Babol (Iran) il 1° luglio 2004

Nazionale: Iran

Altezza: 202 cm

Ruolo: Schiacciatore

CARRIERA CON I CLUB

2025/2026: Foolad Sirjan Iranian – A (IRI)

2025/2026: Al Arabi S.C. – A (QAT)

2025/2026: Cucine Lube Civitanova – SuperLega

2024/2025: Cucine Lube Civitanova – SuperLega

2023/2024: Foolad Sirjan Iranian – A (IRI)

2021/2023: Labanyat Haraz Amol – A (IRI)

2020/2021: Shahdab Yazd – A (IRI)

TITOLI CON I CLUB

2024/2025: Coppa Italia A1

2023/2024: Super League Iraniana

2021/2022: Super League Iraniana

PALMARES NAZIONALE

2023: Asian Championship - Argento

2023: Asian Games - Oro

2023: FIVB U21 World Championship – Oro

2022: Asian U20 Championship – Oro

2021: FIVB U19 World Championship - Bronzo

PREMI INDIVIDUALI

2025/2026: AVC Champions League – Miglior battitore

2023/2024: Iran Super League – Miglior schiacciatore

2022/2023: Iran Super League – Miglior realizzatore

2022: Central Asian Championship – Miglior schiacciatore

2022: Central Asian Championship – Miglior battitore