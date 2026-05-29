Moretta si prepara ad accogliere il Giro d’Italia Women 2026: domenica 7 giugno il passaggio della tappa finale

Domenica 7 giugno Moretta sarà protagonista del grande ciclismo internazionale con il passaggio della nona e ultima tappa del Giro d’Italia Women 2026, la Saluzzo-Saluzzo, che assegnerà la maglia rosa finale della corsa.

La tappa conclusiva prenderà il via da Saluzzo e, dopo il transito a Moretta, porterà le atlete ad affrontare un percorso impegnativo e spettacolare attraverso alcune delle salite più significative del territorio: Montoso, la Colletta di Barge, Brondello e Rossana, prima del rientro a Saluzzo, dove l’arrivo è previsto intorno alle 17.

Per Moretta sarà un’occasione importante di promozione sportiva e valorizzazione del territorio, con il paese pronto ad accogliere il passaggio delle campionesse del ciclismo mondiale. Il percorso cittadino interesserà via Cuneo, via Pinerolo, via Giovanni XXIII, via Santuario e via Villafranca. È prevista una chiusura delle strade tra le 12,45 e le 13,45.

L’amministrazione comunale invita associazioni, commercianti e famiglie a partecipare attivamente alla giornata, contribuendo a creare un clima di festa e accoglienza. Le associazioni sono chiamate a trasformare il passaggio della corsa in una celebrazione dello sport e della comunità; i commercianti potranno decorare vetrine e attività con i colori del Giro; le famiglie, e in particolare i bambini, sono invitate a colorare le strade con bandierine, palloncini e altri elementi festosi per rendere ancora più speciale il passaggio della carovana rosa.

Il Giro d’Italia Women rappresenta uno degli eventi più prestigiosi del ciclismo femminile internazionale e il suo passaggio sul territorio sarà un momento di grande richiamo sportivo, turistico e sociale per tutta la comunità