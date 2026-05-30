Tragedia a Finale Ligure: 15enne dell'Olimpic Saluzzo muore dopo un arresto cardiaco mentre è in trasferta con la squadra

Un fine settimana che doveva essere dedicato allo sport e allo svago, in trasferta con la propria squadra per un torneo di calcio godendosi anche la riviera, si è trasformato in tragedia a Calvisio, frazione di Finale Ligure, dove un ragazzo di 15 anni, Rasmane Ouedraogo, residente a Verzuolo, tesserato dell'Olimpic Saluzzo, ha perso la vita dopo aver accusato un malore mentre si trovava coi compagni nella piscina di un campeggio.

L'allarme è stato lanciato attorno alle 14. La centrale operativa del 112 ha immediatamente mobilitato la Croce Bianca di Finale Ligure e l’automedica. Giunti sul posto, i sanitari hanno proseguito le manovre di rianimazione nel tentativo di salvare il giovane, che in un primo momento era stato soccorso dal bagnino della piscina.

Per diversi minuti medici e soccorritori hanno lavorato senza sosta, sotto gli occhi attoniti dei presenti. Ogni tentativo, però, si è purtroppo rivelato vano e per il ragazzo non c’è stato nulla da fare.

Sul posto anche i carabinieri.

Sconvolta, naturalmente, la società saluzzese, che ha confermato la tragica notizia attraverso il proprio profilo Facebook: "Tutta la nostra Famiglia – vi si legge – si stringe nel dolore per la tragedia occorsa a un nostro tesserato della Under15. Chiediamo il massimo rispetto nei confronti della Famiglia in questo momento difficile".

Il Trofeo calcistico "Città di Finale", al quale la formazione saluzzese avrebbe dovuto prendere parte è stato intanto annullato. Così in una nota gli organizzatori: "La Società F.B.C. Finale, nella persona del presidente Candido Cappa e di tutto lo staff dirigenziale, vuole esprimere tutta la propria vicinanza alla famiglia di un giovane tesserato dell'Olimpic Saluzzo, venuto a mancare nelle scorse ore e che domani avrebbe partecipato al nostro torneo. Il trofeo Città di Finale in programma per domani è stato annullato e non possiamo che stringerci al dolore che stanno attraversando cari, compagni e società".