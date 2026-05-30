CICLISMO / Elisa Balsamo sfiora la vittoria nella prima tappa del Giro Women

Inizia con una pizza d’onore il Giro Women 2026 di Elisa Balsamo. La 28enne di Peveragno ha infatti concluso al secondo posto la frazione inaugurale della 37a edizione della Corsa Rosa, con partenza da Cesenatico e arrivo, dopo 139 km, a Ravenna.

La portacolori della Lidl-Trek è stata battuta solo dalla fuoriclasse Lorena Wiebes che ha dominato lo sprint di gruppo, all’olandese va anche la prima maglia rosa. Terzo posto per Lara Gillespie e quarta moneta per Chiara Consonni.

Elisa Balsamo, alla terza partecipazione in carriera al Giro, ha dunque sfiorato la terza vittoria di tappa, dopo i due successi a Tortolì e Reggio Emilia nel 2022, edizione nella quale la piemontese indossò per due giorni la maglia rosa.

Giornata tranquilla per le altre due cuneesi Irene Cagnazzo ed Erica Magnaldi, con quest’ultima che ha lavorato per la capitana Elisa Longo Borghini e la sprinter irlandese Lara Gillespie.

La corsa ripartirà da Roncade e, dopo 156 chilometri, le atlete arriveranno a Caorle: papabili protagoniste ancora le ruote veloci.