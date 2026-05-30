La Granda Volley Academy cerca volontari per sostenere la pallavolo giovanile a Cuneo

La Granda Volley Academy lancia una nuova iniziativa dedicata al coinvolgimento della comunità locale, aprendo la ricerca di volontari pronti a collaborare nelle attività sportive e organizzative della società.

La società opera a Cuneo nel settore giovanile della pallavolo femminile, con l’obiettivo di promuovere sport, crescita personale e valori educativi attraverso l’attività sportiva.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di costruire una rete di persone entusiaste e disponibili che possano contribuire concretamente alla crescita del progetto sportivo e al supporto delle giovani atlete, dentro e fuori dal campo.

I volontari potranno offrire il proprio aiuto in diversi ambiti:

* servizio campo e logistica durante le partite;

* tavolo segnapunti e gestione referti, con formazione a cura della società;

* supporto alle trasferte e guida dei pulmini societari;

* supporto studio per le atlete tra il termine delle lezioni scolastiche e l’inizio degli allenamenti;

* comunicazione, foto e video a bordo campo;

* organizzazione di eventi e iniziative societarie.

Lo sport cresce grazie alla partecipazione e al sostegno delle persone del territorio. Ogni aiuto può fare la differenza per offrire alle giovani atlete un ambiente sempre più accogliente, educativo e stimolante.

La Granda Volley Academy invita tutti coloro che desiderano vivere da vicino il mondo della pallavolo e contribuire alla crescita dello sport giovanile femminile sul territorio cuneese a mettersi in contatto con la società.

Per informazioni: segreteria@grandavolleyacademy.it