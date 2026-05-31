domenica 31 maggio
Alcuni momenti del talk “Piemonte Bike Experience: emozioni tra due ruote”
In duemila da 26 nazioni sulle strade dell’Étape Piemonte [VIDEO]
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Eventi | 31 maggio 2026, 20:14

In duemila da 26 nazioni sulle strade dell’Étape Piemonte [VIDEO]

Un successo la granfondo ufficiale del Tour de France nelle Alpi Marittime

Alcuni momenti del talk “Piemonte Bike Experience: emozioni tra due ruote”

Alcuni momenti del talk “Piemonte Bike Experience: emozioni tra due ruote”

L’Étape Piemonte by Tour de France non ha tradito le attese portando quasi duemila ciclisti provenienti da 26 nazioni e da 24 province italiane a pedalare sulle strade delle valli Gesso, Stura e Vermenagna in quella che ha rappresentato la prima tappa italiana del circuito ufficiale Aso.

I percorsi Granfondo e Mediofondo, insieme alla nuova salita al Colle delle Goderie e a numerosissime iniziative collaterali hanno portato lo spirito della corsa transalpina nel cuore della provincia Granda

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Tra gli eventi tenuti oggi il talk “Piemonte Bike Experience: emozioni tra due ruote” con la ciclista Paola Gianotti e il professionista Fabio Felline, condotto da Manlio Gasparotto, vicecaporedattore del "Corriere della Sera", nonché appassionato sportivo ed esperto di bike e montagna.

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