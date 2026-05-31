Alba, torna la Festa degli Aquiloni: il quartiere San Cassiano organizza la 19ª edizione

Un grande prato, bambine e bambini che corrono con il naso all'insù, tanti aquiloni colorati che cercano il vento e una comunità che si ritrova per stare insieme. Sono questi gli elementi che da oltre vent'anni rendono speciale la Festa degli Aquiloni del quartiere San Cassiano. Appuntamento che tornerà sabato 6 giugno al Parco San Cassiano di Alba, a partire dalle ore 14.00, con un ricco programma di attività gratuite aperte a tutta la cittadinanza.

Organizzata dal Comitato di Quartiere San Cassiano con il patrocinio del Comune di Alba, la manifestazione giunge alla sua diciannovesima edizione mantenendo intatto lo spirito delle origini. Quando la festa nacque, alcuni bambini arrivavano con il proprio aquilone mentre altri lo costruivano direttamente sul posto. Un enorme prato per giocare all'aria aperta e una merenda condivisa erano i capisaldi dell'iniziativa. Nel tempo la manifestazione è cresciuta, coinvolgendo associazioni, scuole e realtà del territorio, senza perdere la propria identità.

Anche quest'anno il cuore della giornata sarà rappresentato dal laboratorio di autocostruzione degli aquiloni, curato dall'associazione Free Vola di Biella. Bambini e famiglie potranno realizzare il proprio aquilone con l'aiuto dei volontari e provare poi a farlo volare nel parco, accompagnati nel loro percorso da installazioni, girandole e voli acrobatici.





Tra le novità dell'edizione 2026 c'è un'iniziativa dedicata alla mobilità sostenibile. Chi raggiungerà la festa in bicicletta o monopattino potrà registrarsi all'Infopoint entro le ore 16.30 e partecipare all'estrazione di premi e gadget. “Vogliamo incentivare le buone abitudini e dare un piccolo contributo alla diffusione della mobilità dolce”, spiega il presidente del Comitato di Quartiere Gianfranco Cassinelli, richiamando un tema sempre presente nel dibattito cittadino e già vicino alla sensibilità delle famiglie che partecipano al Piedibus di quartiere.

Accanto agli aquiloni, troveranno spazio attività pensate per coinvolgere tutte le età. Torneranno i “giochi di una volta” e il Ludobus, tra bowling artigianali, barattoli e passatempi della tradizione che negli anni hanno raccolto un riscontro sempre crescente, anche tra gli adolescenti. “Sono occasioni per mostrare ai più giovani che esiste anche per loro un mondo oltre lo schermo del cellulare, almeno per un pomeriggio”, osserva Cassinelli.

Ad aprire ufficialmente la manifestazione saranno gli Sbandieratori e musici del Borgo Santa Rosalia, che alle 14.30 sfileranno dalla concessionaria Spazio fino al parco del “percorso vita”. In programma anche lo spettacolo teatrale "Il sole e il vento - Esopo racconta", a cura di Collettivo Scirò, accompagnato da un laboratorio dedicato ai più piccoli (fino ai 6 anni) sul tema del volo, oltre alle attività artistiche delle Costruzioni di Albino, al mercatino dell'artigianato e dei prodotti del territorio. La conduzione è affidata a Gillet & Vale di WRAPdZONA.

Particolarmente significativa anche la rinnovata collaborazione con APRO Formazione: il pomeriggio di festa offrirà agli studenti un'importante occasione formativa a contatto con il pubblico. I ragazzi dei corsi di moda e acconciatura saranno protagonisti della sfilata "Wind & Style", mentre gli allievi dell'Accademia Alberghiera si occuperanno della merenda gratuita distribuita nel pomeriggio. La giornata si concluderà con l'apericena preparata dall'Osteria Sociale Magna Neta.

Dietro l'evento c'è un lavoro che coinvolge per mesi il Comitato e i volontari. Il presidente rivolge un sentito ringraziamento all'Amministrazione comunale per il supporto organizzativo e logistico, ma guarda già oltre la festa. Sulla necessità di costruire il ricambio generazionale di chi si occupa della vita del quartiere, Cassinelli dichiara: “Invitiamo tutti coloro che hanno voglia di impegnarsi per la comunità a conoscerci e ad avvicinarsi al Comitato. Non è una questione di età, ma di disponibilità e partecipazione. Il prossimo anno celebreremo la ventesima edizione della Festa degli Aquiloni e vorremmo costruirla insieme a nuove persone, con nuove idee ed energie giovani”.

Un invito che va oltre il singolo appuntamento e che racconta forse il significato più profondo della manifestazione: non soltanto una giornata di svago, ma un'occasione per ritrovarsi, condividere esperienze e continuare a far crescere il senso di comunità nel quartiere e nella città, anche in vista del rinnovo dei Comitati previsto nel 2027. Il Comitato di quartiere San Cassiano si riunisce nei locali dell'Apro a cadenza mensile, la partecipazione agli incontri è libera. Per seguirne le attività, si rimanda alla pagina Facebook del Comitato.