Melle in festa per San Lazzaro: tra tradizione, mercatini e la rinomata porchetta di Tarcisio

Domenica 14 giugno torna a Melle la festa patronale di San Lazzaro.

Un’intera giornata dedicata alla comunità, alla tradizione religiosa e alla convivialità. Il programma della giornata si aprirà ufficialmente alle ore 10:00 con la celebrazione della Santa Messa.

Un momento particolarmente significativo di questa edizione sarà la benedizione comunitaria in occasione dell’"Anno delle Famiglie", durante la quale verrà consegnato il tradizionale sonetto ai piccoli nati di tutte le parrocchie. A seguire, le vie del paese saranno animate dalla solenne processione, accompagnata dalle note della banda musicale di Brossasco, che si concluderà con il tradizionale incanto e un piccolo rinfresco.

Per tutta la giornata, sulla piazza Botta ci sarà la seconda edizione del "Piccolo Mercatino di San Lazzaro", una vetrina d'eccezione dedicata ai prodotti locali e all'artigianato.