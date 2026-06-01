L'esempio di San Francesco per ritrovare la speranza: a Bra un incontro interreligioso nel segno del dialogo e della pace

Gli appuntamenti della Scuola di Pace “Toni Lucci”, nel suo trentatreesimo anno di corso, proseguono con un importante momento di confronto e riflessione comunitaria. Mercoledì 10 giugno, alle ore 20.45, la sala conferenze Arpino, situata in largo Resistenza a Bra, ospiterà l'incontro dal titolo "In questi tempi così tormentati, quali percorsi di speranza ci invita a compiere l’esperienza di vita di San Francesco d’Assisi?".

Il relatore della serata sarà frate Michele Rivoira, coordinatore del progetto DaBrami animato dai frati Cappuccini, che promuove l’incontro e il dialogo tra le tre comunità che fanno riferimento al monoteismo abramitico. L'evento vedrà la partecipazione e gli interventi della Parrocchia Ortodossa rumena, del Centro islamico Assalam - La Pace, del Centro islamico Al Wahda - l'Unità e della Dahyra senegalese di Riva di Bra. Si tratta di un'esperienza di fraternità concreta che punta a valorizzare le relazioni tra i credenti delle diverse fedi religiose della città.

Nella serata il tema della pace sarà declinato come suggestione per tutti e principio ispiratore per la cittadinanza. In un mondo sconvolto da più di cinquanta conflitti, da disuguaglianze e violenze, l'obiettivo degli organizzatori è rendere visibili i comportamenti di rispetto e di dialogo già in atto sul territorio, traendo ispirazione dall'esempio di San Francesco d’Assisi.

Durante l'incontro verrà inoltre confermata ufficialmente la "tappa del giro d’Italia per la Pace”, in programma giovedì 24 settembre 2026 proprio a Bra. La marcia intende portare nello spazio pubblico la voce collettiva di chi crede che la pace non sia un’idea astratta, ma una responsabilità costruita attraverso la giustizia sociale, l’accoglienza, la cooperazione internazionale e la partecipazione delle comunità.

A nome della Scuola di Pace “Toni Lucci”, la coordinatrice Marina Isu invita la popolazione, le associazioni e i gruppi locali a partecipare e a diffondere l’invito. L'evento è patrocinato dall'Ufficio Pace della Città di Bra, con sede in via Cottolengo 1. L’ingresso alla serata è libero.