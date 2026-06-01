Il Festival della Tv di Dogliani ha festeggiato i suoi primi quindici anni con 51 incontri e quasi 100 ospiti

Quindici anni dopo la sua nascita, il Festival della Tv chiude l’edizione 2026 con un successo che conferma il ruolo di Dogliani come uno dei luoghi centrali del dibattito italiano sui media. Il tema di quest'anno, "Dialoghi Coraggiosi", si è tradotto in approfondimenti sul nostro tempo attraverso lo sguardo dei protagonisti di televisione, stampa, radio e piattaforme digitali.

Tantissimo pubblico ha riempito in ogni giornata piazza Umberto I, dove si sono alternati i direttori dei quotidiani e dei telegiornali. Tra i momenti clou, le riflessioni di Urbano Cairo sul futuro dell’editoria, il racconto di Enrico Mentana sul dovere di informare e la storia di Linus per i suoi cinquant’anni di radio. Grande entusiasmo anche per Gerry Scotti, insignito del Premio Fiat alla carriera. Sullo stesso palco sono saliti Aldo Cazzullo con un monologo su San Francesco, Serena Dandini, Giorgio Panariello, Katia Follesa, iltrue crime di Stefano Nazzi e Giovanni Minoli a confronto con Lucio Presta.

Sul palco del Belvedere, affacciato sulle colline delle Langhe, si è aperta una finestra sull'attualità con le analisi sull’America di Alessandra Ghisleri, gli scenari europei delineati da Paolo Gentiloni e gli interventi di Corrado Formigli. In questa cornice è stato anche assegnato il Premio Coripet per l’Ambiente a Domenico Iannacone, all'interno di una giornata dedicata alla sostenibilità e al territorio.

Il nuovo spazio in piazza Confraternita ha ospitato la divulgazione economica di Mariangela Pira, vincitrice del Premio Pulsee Luce e Gas all’Innovazione. Sotto la grande tettoia sono intervenuti anche Marianna Aprile, il duo Gino e Michele per i trent'anni di Zelig, Barbara Foria e Fabio Balsamo. La musica è stata protagonista con Omar Pedrini, Frankie Hi-nrg mc e le band selezionate da Manuel Agnelli. Il racconto in diretta dalle piazze è stato curato dai giornalisti delle maggiori testate e da Radio Capital, emittente ufficiale dell’evento.

"Questa quindicesima edizione ci ha emozionato in modo particolare" dichiarano gli organizzatori Federica Mariani, Simona Arpellino e Mauro Tunis. "Le piazze piene ci dicono che c’è sempre più bisogno di dialogo vero. La gratitudine va al Comune di Dogliani, ai volontari e ai partner. L’incontro con Noa, con la sua performance nel segno della pace, ha rappresentato uno dei momenti più intensi".

"Il Festival della Tv valorizza Dogliani e Dogliani valorizza il Festival", conclude il sindaco Claudio Raviola. "Il nostro paese, patria del presidente Luigi Einaudi, ha mostrato le sue bellezze a visitatori arrivati da tutta Italia. La forza della manifestazione sta proprio nel far dialogare cultura, territorio e comunità, trasformando un borgo delle Langhe in un punto di riferimento nazionale".