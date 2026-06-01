Colle dell’Agnello, ribadito l’impegno per viabilità e sviluppo della Val Varaita

Oggi, lunedì 1 giugno, alla vigilia dell''80simo compleanno della Repubblica, il Presidente della Provincia, Luca Robaldo, ed il Consigliere Provinciale delegato alla Montagna ed alla viabilità della valle Varaita, Silvano Dovetta, hanno partecipato ad un momento istituzionale fra i Sindaci della valle Varaita organizzato alla sommità del colle dell'Agnello.

Presente anche l'assessore regionale alla Montagna, Marco Gallo.

L'occasione è stata utile per ribadire l'impegno dell'Ente rispetto alla viabilità trasfrontaliera e per rivolgere un ringraziamento alla Regione Piemonte per l'attenzione dedicata a risolvere i problemi del dissesto idrogeologico relativi alla SP 251.

"Con tutti i Sindaci della valle abbiamo ribadito l'attenzione al colle ed alla sua fruizione - spiegano Robaldo e Dovetta - soprattutto quella turistica. A loro, ai Sindaci, il nostro ringraziamento, alla regione Piemonte l'apprezzamento per avere mantenuto l'impegno a finanziare un intervento ormai improcrastinabile ed ai reparti Viabilità della Provincia il più grande grazie".

"La montagna piemontese è il traino della Regione, a partire dall'ambito turistico e l'impegno del mio assessorato è teso a risolvere i problemi e ad essere al fianco di cittadini ed amministratori delle vallate alpine. In questo caso il ringraziamento va al collega Gabusi ed al settore difesa del suolo dell'amministrazione regionale" conclude l'assessore Gallo.