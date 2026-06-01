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Attualità | 01 giugno 2026, 12:00

La fortuna bacia Alba, vinti 15mila euro al Lotto

Centrato un terno e tre ambi sulla ruota Nazionale in un punto vendita di Via Vittorio Emanuele

La fortuna bacia Alba, vinti 15mila euro al Lotto

Festeggia il Piemonte con una doppietta da oltre 21mila euro nelle estrazioni del Lotto di venerdì 29 e sabato 30 maggio.

Come riporta Agipronews, centrati venerdì oltre 15mila euro ad Alba, in provincia di Cuneo, grazie a un terno e tre ambi sulla ruota Nazionale in un punto vendita di Via Vittorio Emanuele. 

A questi si aggiunge, sabato, un premio da 6.300 euro a Torino, in Corso Regina Margherita. 

L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 3,6 milioni di euro, per un totale di 551,5 milioni di euro da inizio 2026.

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