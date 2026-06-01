La fortuna bacia Alba, vinti 15mila euro al Lotto

Festeggia il Piemonte con una doppietta da oltre 21mila euro nelle estrazioni del Lotto di venerdì 29 e sabato 30 maggio.
Come riporta Agipronews, centrati venerdì oltre 15mila euro ad Alba, in provincia di Cuneo, grazie a un terno e tre ambi sulla ruota Nazionale in un punto vendita di Via Vittorio Emanuele.
A questi si aggiunge, sabato, un premio da 6.300 euro a Torino, in Corso Regina Margherita.
L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 3,6 milioni di euro, per un totale di 551,5 milioni di euro da inizio 2026.