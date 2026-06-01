Imperia, Ghisolfi presenta “Primi passi verso l’economia” al Festival della letteratura mediterranea

Il best seller numero otto del Banchiere scrittore è stato protagonista a Imperia in occasione della riedizione del festival della letteratura mediterranea. L’evento, svoltosi oggi pomeriggio, è stato introdotto dal dr Raffaele Giannone dirigente di banca BCC Caraglio e Riviera dei fiori

Nessuno sa quando gli effetti delle turbolenze internazionali si concluderanno, anche perché singolarmente non siamo in grado di determinare i destini dei fianchi orientali dell’Europa e del Mediterraneo, messi sotto pressione dal conflitto in Ucraina e dalla guerra nel Golfo Persico.

Ognuno di noi, però, è nelle condizioni di poter gestire le conseguenze di scenari macroeconomici nella misura in cui si manifestano nella dimensione micro/economica del settore o del territorio in cui viviamo e lavoriamo. Per questo motivo, al netto dei fattori su cui non possiamo incidere perché afferenti alla sfera globale, muovere i “Primi Passi verso l’economia” diventa, fuor di metafora, un passaggio essenziale per diversificare il rischio, salvaguardare il valore capitale del risparmio, ottenere su di esso un rendimento ragionevole, duraturo, paziente e non speculativo.

È in tale ottica che il Banchiere scrittore Beppe Ghisolfi ha inteso recepire positivamente l’invito della patron del festival letterario di Imperia, Luciangela Aimo, per presentare il proprio ottavo libro di narrativa economico finanziaria per famiglie, dove sono introdotti ed esplicati i termini fondativi della basilare economia domestica per i futuri risparmiatori under 14, nonché per i loro genitori.

La realtà di Imperia si conferma cuore pulsante del Nord Ovest e dell’economia Mediterranea, in virtù delle interconnessioni infrastrutturali terrestri e delle rotte marittime.