CICLISMO / Trofeo Rosa 2026, Nicole Bracco sfiora la maglia rosa a Somma Lombardo

Giornata torrida a Somma Lombardo (VA) nella 12^ frazione del Giro D'Italia Interregionale del Trofeo Rosa 2026 per donne allieve (under 16).

Domenica 31 maggio sono state circa 70 le partenti a darsi battaglia lungo il percorso vallonato di 72,3 km del "Trofeo Mariangela con Noi".

Un percorso molto nervoso su un circuito di 6 km, con la presenza di 3 strappi dei quali uno con pendenza media all'8% da ripetersi per ben 12 volte. Numerosissimi i tentativi di fuga, con le ragazze del team SC Cesano Maderno che hanno saputo movimentare la gara in ogni suo frangente rendendosi protagoniste indiscusse.

È proprio la bresciana Irene Pancheri portacolori del team brianzolo ad aver dato il via alle danze delle fuggitive a metà gara con una azione di coppia con Arianna Elli (GS Cicli Fiorin). Il loro tentativo dura per parecchi chilometri, nelle retrovie Elisa Traldi (ASD Oglio Po) tenta il riaggancio delle fuggitive, ma riesce a raggiungere solamente Elisa Lelli che nel frattempo viene lasciata da una Irene Pancheri in grande condizione. Pancheri prosegue ancora per 3 chilometri in solitaria prima di essere riassorbita dal gruppo. In contrattacco parte l'azione della lucchese Sveva Bertolucci (Blue Team) che riesce ad anticipare il finale a due giri dalla conclusione. Il suo vantaggio diventa subito molto generoso a causa di un gruppo poco collaborativo che non trova accordo nell'azione di congiungimento. Tentano le atlete Nicole Bracco e Irene Pancheri del SC Cesano Maderno a condurre l'azione di rientro con un drappello di atlete facendo calare il vantaggio da 1 minuto e 30 secondi a poco più di 40 secondi in pochi chilometri, ma nulla da fare, la gara ormai giunge al termine e la Bertolucci diventa imprendibile. Ancora una azione a sorpresa di Aurora Colombo (GS Cicli Fiorin) ad anticipare il gruppo negli ultimi 2 chilometri che le vale la piazza d'onore.

Imperioso arriva il gruppo delle migliori che si contende allo sprint il gradino più basso del podio. Ancora una incontrastabile Nicole Bracco che dopo i tentativi di fuga trova le energie ancora per imporsi nettamente su tutte le altre atlete.

Nuovamente 2 i punti che mancano alla beniamina Cuneese per conquistare la maglia rosa. Una costanza incredibile quella della quattordicenne saviglianese campionessa italiana a Gorizia 2025, la quale si conferma ancora la migliore atleta nazionale al primo anno della categoria under 16.