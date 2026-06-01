Rotary e Lions di Mondovì insieme per la cultura: sabato 6 giugno si inaugura la mostra "Homeland" del fotoreporter Stefano Stranges

Quando le forze vive del territorio si uniscono, nascono iniziative capaci di lasciare il segno. È il caso della consolidata collaborazione tra il Rotary Club Mondovì e il Lions Club Mondovì Monregalese, due realtà che quest'anno hanno saputo fare squadra più di una volta, unendo le proprie energie per promuovere nella città importanti iniziative benefiche, sociali e culturali.

Il nuovo e atteso capitolo di questa sinergia sarà inaugurato sabato 6 giugno alle ore 15 presso i locali del Caffè Sociale di Mondovì, in piazza Franco Centro 1, presso la stazione ferroviaria. Si tratta della mostra fotografica "Homeland", un evento culturale di altissimo livello che vedrà la straordinaria partecipazione del suo autore, il celebre fotografo e fotoreporter Stefano Stranges, che verrà presentato da Lorena Durante, presidente della associazione Mondovì Photo.

CHI E'

Stefano Stranges, classe 1978, è un fotografo e fotoreporter indipendente di rilievo internazionale. Specializzatosi nel 2012 con un prestigioso Masterclass della Magnum Photos, Stranges ha incentrato la sua intera carriera sul reportage a sfondo sociale, collaborando con organizzazioni umanitarie come Terre des Hommes e documentando le realtà più complesse del nostro tempo: dallo sfruttamento umano e ambientale in Africa, come i celebri lavori sul coltan in Congo, alle rotte migratorie.

I suoi scatti, dotati di una forza espressiva unica, sono pubblicati da importanti testate giornalistiche italiane e internazionali quali La Repubblica, La Stampa, Rolling Stone e Il Manifesto. Nel corso degli anni ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti globali, come il Paris Photo Award nel 2020. Inoltre, alcune sue opere hanno fatto parte della mostra collettiva "EXODOS", insignita nel 2019 della Medaglia d’oro al valore sociale dal presidente della Repubblica Italiana. La sua presenza a Mondovì rappresenta un'opportunità unica per dialogare con un artista che ha fatto dell'obiettivo uno strumento di testimonianza e di riscatto civile.

LA MOSTRA

"Homeland" rappresenta un racconto visivo in continua evoluzione dal 2012 al 2026. Che cosa significa, oggi, "fare casa"? La ricerca sociale ed estetica di questo progetto parte da un presupposto poetico e dirompente: l’essere umano possiede la straordinaria capacità di trasformare ogni luogo in una dimora. La casa non è solo uno spazio fisico di mattoni, ma un intreccio profondo di relazioni e sentimenti in cui non solo si sopravvive, ma si vive.

Come un treno ideale, la mostra attraversa diverse latitudini del mondo ed esplora il processo di ri-costruzione fisica ed emotiva di una dimora, nonostante le barriere della povertà e i traumi dello sradicamento. Avendo vissuto in prima persona nei luoghi fotografati come ospite, Stranges restituisce immagini di incredibile dignità: laddove apparentemente vi sono solo condizioni abitative proibitive e gravi disagi, l'obiettivo ravvisa la scintilla della progettualità, la forza della speranza, la gioia della condivisione e il senso profondo di comunità. "Homeland" è la dimostrazione visiva di come l'essere umano sia in grado non solo di mettere radici nel più arido dei deserti, ma anche di fare ombra, offrendo riparo a se stesso e agli altri.

SINO AL 20 GIUGNO

La mostra, che promette di emozionare e far riflettere, rimarrà aperta al pubblico fino al 20 giugno 2026 e sarà visitabile gratuitamente negli orari di apertura del Caffè Sociale. La cittadinanza e gli appassionati d'arte sono calorosamente invitati a partecipare all'inaugurazione di sabato 6 giugno alle ore 15, un'occasione imperdibile per incontrare l'autore e sostenere l'impegno sociale profuso, ancora una volta insieme, da Rotary Club Mondovì e Lions Club Mondovì Monregalese. L'ingresso è libero.