BASEBALL SERIE B / Galletti vivaci e vincenti! Il JFK Mondovì alza il ritmo e per il Rho è notte fonda

Prestazione convincente per il JFK Baseball Mondovì, che nella 7^ e ultima giornata di andata ha travolto la formazione lombarda del Rho. Galletti pimpanti sin dalle prime battute di gara-1, chiusa per manifesta inferiorità sul 18-3. Esito quasi simile nella seconda sfida, chiusa sul 14-4, sempre per manifesta inferiorità. Una prestazione maiuscola e che conferma la continua crescita da parte della formazione allenata da Leo Marconi, che di fatto ha festeggiato in anticipo il suo compleanno odierno.

Grazie a questo successo, la squadra monregalese si è isolata al secondo posto in classifica con 9 punti all'attivo, gli stessi della capolista Old Rags Lodi, che tuttavia deve ancora recuperare una partita contro l'Ares Milano. Ecco di seguito il riassunto della doppia sfida dell'ultimo turno, grazie al comunicato della società del presidente Stefano Gazzola:

GARA 1 - I monregalesi partivano subito con le marce alte. I “Galletti”, infatti, conquistavano una valida dietro l’altra e portavano lo score sul 4 a 0 grazie a una serie di battute singole, doppie e triple messe a segno rispettivamente da Federico Lingua, Pietro Gianoglio, Matteo Ghiglia, Alfredo Pinero e Sebastian Fontana. Decisivi anche i due splendidi fuori campo, da due e quattro punti, realizzati da Julian Pedroso.

Sul monte di lancio spiccava la prestazione di Davide Calcagno, che, grazie all’apporto di un’attenta difesa, concedeva solo due punti agli avversari fino alla fine del 5° inning. Successivamente sul monte di lancio era il turno di Leonardo Rostagno, sostituito già alla fine del 6° inning. Per ultimo a salire sul monte di lancio era Luca Franceschini, bravo a non concedere più palle valide agli avversari. Il 6° inning si chiudeva così per manifesta inferiorità della squadra lombarda e il punteggio veniva fissato sul 18-3.

GARA 2 – Partenza ad handicap nella seconda sfida di giornata. Sul monte di lancio, infatti, Gregorio Cebotari concedeva alcune valide che consentiva agli avversari di portarsi già sul 2 a 0 al 1° inning. La reazione monregalese non si faceva attendere ed era alquanto veemente. I battitori di casa, con forza e precisione, ottenevano diverse valide e al 3° inning il punteggio vedeva Mondovì avanti sul 6-2. In attacco lasciavano il segno il giovane Matteo Mascarino con un triplo ed un singolo, Gabriele Panero con un singolo, Matteo Ghiglia con due singoli, Sebastian Fontana con un doppio ed un singolo, e Alfredo Pinero con due doppi.

Non poteva mancare il prezioso apporto di Julian Pedroso, autore di un doppio e di un singolo. Sul monte di lancio, invece, Mattias Riha Cebotari controllava il match per tre inning, senza più concedere punti agli avversari. Era poi il turno di David Ortiz Chavez, che chiudeva in bellezza sul 14-4, sempre per manifesta inferiorità degli avversari. Grazie a questa vittoria, i monregalesi occupano in solitaria il secondo posto, a un passo dal Lodi e in attesa dello scontro diretto sul diamante monregalese in programma il prossimo 14 giugno. Domenica prossima, infine, il Mondovì osserverà il proprio turno di riposo.

RISULTATI SETTIMA GIORNATA – GIRONE A

LOCALI OSPITI Ris. 1^ gara Ris. 2^ gara OLD RAGS LODI PIACENZA 16-10 6-2 BUFF. BOVISIO E. BRESCIA 1-11 6-14 JFK MONDOVI’ RHO 18-3 14-4 RIPOSA: ARES

CLASSIFICA GIRONE A

1 OLD RAGS LODI* 9 2 JFK MONDOVI’ 9 3 ARES* 8 4 PIACENZA 7 5 E. BRESCIA 4 6 RHO 3 7 BUFF. BOVISIO 1

*partite da recuperare

PROGRAMMA 8^ GIORNATA