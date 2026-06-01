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Eventi | 01 giugno 2026, 18:55

Atletica Cuneo, lo sport che fa crescere la comunità: il 7 giugno torna il Trofeo Walter Merlo

La storica società cuneese rilancia la sua missione educativa e inclusiva: al Campo Scuola rinnovato una grande festa dell’atletica tra giovani talenti, titoli provinciali e un appello alla città per sostenere il progetto sportivo e sociale

Jose Bencosme

Jose Bencosme

Correre, saltare, lanciare, ma soprattutto crescere insieme all'insegna di valori sani. L'A.S.D. Atletica Cuneo, storica realtà del panorama sportivo locale attiva dal 1957, riafferma con forza la propria missione: mettere lo sport al servizio della comunità, promuovendo uno stile di vita sano, l’inclusione sociale e il benessere dei giovani.

L'occasione per vedere in pista questo progetto sociale e sportivo è ormai alle porte: domenica 7 giugno 2026, presso il Campo Scuola appena rinnovato di Corso Francia 30, andrà in scena il 27° Trofeo "Walter Merlo" - Regionale Open, un appuntamento centrale per l'atletica piemontese e per la città.

Guidata dalla Presidente Daniela Rubini e dal responsabile organizzativo Jose Bencosme De Leon, la società non si limita a formare atleti, ma coltiva cittadini consapevoli. Il principio cardine del sodalizio cuneese è l'accessibilità: garantire a ragazzi e ragazze la possibilità di allenarsi, abbattendo le barriere affinché lo sport resti un pilastro di integrazione sociale.

Un medagliere d'oro certificato FIDAL

A dimostrazione della qualità del lavoro tecnico ed educativo svolto, l'Atletica Cuneo continua a collezionare successi straordinari. I dati ufficiali della FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera) certificano un palmarès giovanile di assoluto rilievo, con un ricco medagliere che vede protagoniste le giovani e le giovanissime atlete del vivaio locale.

Questi traguardi agonistici non sono obiettivi isolati, ma il frutto di un ambiente stimolante e orientato alla crescita armonica di ogni singolo tesserato. La manifestazione del 7 giugno, che assegnerà anche i Titoli Provinciali in diverse discipline, sarà la vetrina perfetta per questi talenti.

L'appello alla cittadinanza: “Sostenete il nostro progetto”

Dietro a ogni medaglia, a ogni allenamento e all'organizzazione di eventi regionali come il Trofeo Merlo, c'è uno sforzo organizzativo ed economico imponente. Per questo motivo, la dirigenza lancia un caloroso invito a tutta la cittadinanza, al tessuto imprenditoriale e alle istituzioni:

Partecipare e Tifare: l'invito è di riempire le tribune del Campo Scuola domenica 7 giugno (ritrovo ore 12:00, inizio gare ore 13:00) per sostenere i giovani atleti.

Sostenere il progetto: è possibile supportare l'attività annuale dell'A.S.D. Atletica Cuneo attraverso sponsorizzazioni, donazioni o volontariato, permettendo così di mantenere le quote accessibili e sostenere i costi di trasferta e attrezzature per le famiglie.

Ogni piccolo contributo, che sia tempo, tifo o sostegno economico, è un investimento diretto sul futuro dei giovani e sulla salute della nostra comunità – spiegano Rubini e Bencosme -. Affiancare l'Atletica Cuneo significa correre insieme verso un traguardo comune: una città più sana, più coesa e più fiera dei propri ragazzi"

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