Ciclismo / Elisa Balsamo cede la maglia rosa nella cronoscalata del Nevegal

Come da previsione, finisce dopo tre giorni il sogno rosa di Elisa Balsamo che, nella quarta frazione della 37a edizione del Giro Women, abbandona il simbolo del primato, che passa sulle spalle dell’olandese Anna Van Der Breggen.
Dopo le tre vittorie in altrettante tappe, la 28enne di Peveragno si è dovuta arrendere nella difficile cronoscalata Belluno-Nevegal.
Dopo i primi cinque chilometri pianeggianti, il percorso prevedeva l’ascesa al Nevegal (7,4 km al 8.2% di pendenza media), salita che favoriva le scalatrici.
La prova contro il tempo è stata vinta da Anna Van Der Breggen in 31’38”, davanti all’elvetica Marlen Reusser (a 1’04”) e all’altra neerlandese Demi Vollering (a 1’10”).
Elisa Balsamo è giunta centoventitreesima sul traguardo a oltre nove minuti dalla vincitrice.
La portacolori della Lidl-Trek rimane comunque ampiamente al comando della classifica a punti; salvo particolari colpi di scena la piemontese dovrebbe riuscire a mantenere la maglia rossa fino alla frazione conclusiva di Saluzzo.
Da segnalare la discreta prova della cuneese Erica Magnaldi che ha concluso la crono al quarantanovesimo posto; settantanovesima la giovane Irene Cagnazzo.
La corsa ripartirà domani con la ostica Longarone-Santo Stefano di Cadore: in programma ben quattro GPM che renderanno la gara selettiva e adatta alle pretendenti alla classifica finale. Dopodomani, giovedì 4 giugno, torneranno verosimilmente protagoniste le ruote veloci, con la Ala-Brescello che non presenta neppure una difficoltà altimetrica.