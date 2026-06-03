Peste suina, Bergesio (Lega), virus arrivato nel Cuneese: serve mobilitazione straordinaria

“Siamo in stato di allerta massima: il caso accertato a Cravanzana segna l'ingresso della Peste Suina Africana nel cuore produttivo del Piemonte. Non c’è un minuto da perdere: domani porterò l’emergenza direttamente nell’Aula del Senato interrogando il ministro della Salute Schillaci durante il Question Time”.

Lo dichiara il senatore Giorgio Maria Bergesio, vicepresidente della Commissione Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare a Palazzo Madama, annunciando l’interrogazione a risposta immediata rivolta al ministro della Salute, che sarà possibile seguire in diretta su Rai3 a partire dalle ore 15:00.

​“Il ritrovamento in Alta Langa – prosegue Bergesio – dimostra che servono azioni d'urto: la PSA minaccia una filiera da 11 miliardi di euro, pilastro del nostro export. Al ministro chiederò impegni vincolanti per potenziare la biosicurezza e l'abbattimento selettivo, riconoscendo che la prevenzione rappresenta lo strumento più efficace e meno oneroso per salvaguardare la salute animale e la competitività del settore. È fondamentale garantire indennizzi rapidi alle imprese: difendere il patrimonio zootecnico del Piemonte - conclude - significa proteggere la sovranità alimentare dell’intero Paese”.



