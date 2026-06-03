A Guarene si inaugura la mostra “Before it happens”

Sabato 13 giugno alle ore 18, a Guarene, si terrà l’inaugurazione della mostra “Before it happens”, negli spazi di Palazzo Re Rebaudengo.

In occasione dei 200 anni dalla nascita della fotografia, la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, in collaborazione con il Comune di Guarene, presenterà questa mostra collettiva, che riunisce otto artisti internazionali, accomunati da una ricerca visiva capace di interrogare alcune delle questioni più urgenti del presente: disuguaglianze sociali, crisi ecologica, migrazioni, identità di genere, postcolonialismo e resistenze collettive. L’esposizione è a cura di Filippo Maggia

Attraverso fotografia, moving image e pratiche installative, il progetto propone una riflessione sul presente, come spazio di tensione tra memoria e trasformazione, denuncia e possibilità.

Inoltre, alle ore 19, al Parco d’Arte Sandretto Re Rebaudengo, avverrà lo svelamento delle nuove opere permanenti di Mario Airò, Lightning Room e Susan Philipsz, There is nothing left here.

Il Comune di Guarene ha messo a disposizione un servizio navetta, consentendo un accesso ordinato e gestito al centro storico. Questo servizio, attivo dalle 17 alle 24, sarà disponibile con partenza dal campo sportivo di Viale Bouillargues, dove si potrà lasciare parcheggiata la propria vettura e si verrà accompagnati direttamente in piazza Roma, fronte ingresso del Palazzo Rebaudengo.

Conclusa l’inaugurazione della Mostra a Palazzo, il tragitto verso la Collina di San Licerio, sarà accompagnato dalla Banda Mini Ottoni.

Nel centro storico sarà garantito il transito ai residenti, ai clienti delle attività commerciali e delle strutture ricettive.

Navetta gratuita anche da Torino a Guarene, con partenza da via Modane 16 a Torino, alle 16.15. Rientro da Guarene ore 20.30.Prenotazioni navetta: rsvp@fsrr.org.

Info sito Fondazione Sandretto re Rebaudengo: https://fsrr.org/