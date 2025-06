Tre incidenti mortali in 72 ore: sale a undici il numero di persone che hanno perso la vita, da inizio anno, sulle strade della Granda

È Anna Rosa Airaldi la donna che ha perso la vita ieri, lunedì 1° giugno, in un incidente automobilistico che si è verificato sulla provinciale 183 nel Comune di Montaldo Mondovì.

Classe 1950, originaria di Magliano Alpi, ma residente da tempo a Mondovì, viaggiava insieme ad un'altra donna quando l'auto è finita fuori strada, cappottandosi un dirupo per circa una ventina di metri e finendo nei pressi di via Chiappera.

Vani i tentativi di soccorso da parte del personale sanitario del 118, intervenuto con ambulanza ed elicoccorso, insieme ai Carabinieri e ai Vigili del Fuoco. La donna alla guida del mezzo è stata trasportata in codice verde all'ospedale, ma non è in pericolo di vita.

Si tratta della terza vittima della strada in tre giorni: lo scorso fine settimana, infatti, hanno perso la vita anche Davide Ansaldi, 48enne vittima di un incidente stradale avvenuto a Castelletto Stura e il Mateu Mihai, classe 2003, che ha perso la vita nell'incidente che si è verificato nelle prime ore di questa mattina, domenica 1° giugno, in corso Unità d'Italia ad Alba, in zona Biglini.

Nel 2024 le vittime della strada in Provincia di Cuneo erano state 33: 20 morti in auto, 5 in moto, 3 pedoni, 2 bici, 2 in camion e 1 trattore.