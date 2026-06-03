Il centro di Garessio diventa una "Scacchiera vivente"

Il Borgo Medievale di Garessio si è trasformato in una schacchiera a cielo aperto.

Si è svolta, lo scorso fine settimana in Piazza San Giovanni, la prima edizione de "La scacchiera vivevente", evento organizzato grazie alla preziosa collaborazione tra l'Associazione Scacchistica di Bra e la Pro Loco garessina, cheha trasformato la piazza in un grande palcoscenico a cielo aperto, dove i partecipanti, vestiti con costumi a tema, hanno interpretato i pezzi di una gigantesca partita di scacchi, affascinando il numeroso pubblico presente.

Tra mosse strategiche, momenti di spettacolo e coinvolgimento del pubblico, la manifestazione ha regalato emozioni a grandi e piccini.

La serata è poi proseguita in Piazza Carrara con una cena che ha visto la collaborazione di alcuni esercenti locali: Macelleria Boazzo, la Locanda Ponte Rosa, Lume Osteria e l'Agriturismo Cà del Duduro.

"La partecipazione numerosa e l'entusiasmo riscontrato tra pubblico - dicono dal Comune - ci fanno capire il successo della manifestazione, destinata a diventare un appuntamento atteso nel calendario degli eventi garessini".