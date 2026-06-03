"Donne nella Repubblica": a Sommariva del Bosco l'incontro con la sociologa Chiara Saraceno

L’Associazione Paese di Fiaba promuove un importante momento di riflessione legato agli ottant’anni della Repubblica italiana. Sabato 6 giugno, alle ore 10.00, l’Auditorium Vittorio Amedeo di Seyssel d’Aix di Sommariva del Bosco, in piazza Caduti per l’Italia, ospiterà l’incontro dal titolo "Donne nella Repubblica: 80 anni di cambiamenti. Tra diritti, lavoro e trasformazioni delle relazioni familiari".

L’iniziativa offre l’occasione per ripercorrere il cammino compiuto dalle donne nel nostro Paese, dai diritti di cittadinanza alla partecipazione democratica, fino alle trasformazioni del lavoro, della famiglia e dei modelli di cura. Ospite d’eccezione sarà la professoressa Chiara Saraceno, sociologa di rilievo nazionale e internazionale, considerata una delle voci più autorevoli del dibattito italiano sui temi della famiglia, del welfare, della povertà e delle disuguaglianze.

La presenza di Chiara Saraceno permetterà di leggere gli ottant’anni della Repubblica come un tempo storico segnato da conquiste ma anche da questioni ancora aperte, interrogandosi sulle sfide centrali per costruire una comunità più equa e inclusiva. Il dialogo con la relatrice sarà condotto da Anna Basano ed Elena Franchino, professioniste impegnate nei servizi e nelle politiche per le famiglie.

L’evento, aperto al pubblico con ingresso libero, è realizzato con il contributo del Comune di Sommariva del Bosco. Per avere maggiori informazioni è possibile contattare l'Associazione Paese di Fiaba al numero telefonico 331/2707494.