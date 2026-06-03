Vezza d’Alba, due serate di grande musica per “Sogno di inizio estate”

Si chiama “Sogno di inizio estate” la terza stagione musicale vezzese che propone due appuntamenti con la grande musica da non perdere. Il primo evento è previsto per giovedì 11 giugno nella Piazzetta del Belvedere nel centro storico di Vezza d’Alba: sul palco il gruppo Mistral con lo spettacolo “Mistral for AIL”, un concerto che associa la musica alla beneficenza raccogliendo fondi per l’Associazione Italiana contro le Leucemie, il Linfoma e il Mieloma; lo spettacolo inizierà alle 21.15 con ingresso libero, poi chi vorrà potrà lasciare un’offerta per questa causa che sostiene il lavoro dei volontari AIL negli ospedali di Cuneo e Verduno, e anche la ricerca per combattere le diverse forme dei tumori del sangue.

Sul palco Bruno Penna, voce e chitarra, Gianni Signetti alle chitarre, Stefano Cornaglia al pianoforte, Max Molino al basso e Mauro Valfrè alla batteria, a cui si aggiunge la nota voce di Fabio Gallina, speaker radiofonico che offre il suo incisivo intervento per completare il racconto della serata; i Mistral proporranno la loro canzone d’autore che mette al centro la parola e il racconto, che insegue immagini, figure e coscienze, oltre al riconosciuto legame con la loro terra d’origine, le Langhe.

Venerdì 12 giugno alle 21.15, stavolta presso il Santuario Madonna dei Boschi sarà invece protagonista il Francesco Bertone Footprints 5et con “Barco de Papel”: Nitza Rizo alla voce, Alberto Varaldo all’armonica cromatica, Fabio Gorlier al pianoforte, Paolo Franciscone alla batteria e Francesco Bertone al basso elettrico; la formazione propone le canzoni del nuovo disco di Francesco Bertone, animate dall’amore per il Centro-Sud America, che non è solo la terra natale di Nitza che è nata a Cuba ma è un luogo caro dell’anima di tutti noi, un Occidente diverso, cercando qualcosa di nuovo e antico.

Per questo spettacolo è previsto un servizio navetta obbligatorio con partenza dalle ore 20.30 dal piazzale Careglio di Vezza d’Alba.

Questi due appuntamenti musicali sono curati dalla Associazione Crome in Movimento APS e dall’Amministrazione comunale di Vezza d’Alba.

Info e prenotazioni al numero anche Whatsapp 339.8550332. In caso di maltempo i concerti si terranno presso il Salone Manifestazioni “Il Cabanun”