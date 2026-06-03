Due incontri a Il Quartiere di Saluzzo tra ciclismo e misteri di Langa

Due appuntamenti animeranno gli spazi de “Il Quartiere” nei primi giorni di giugno, con due pomeriggi dedicati alla lettura e alla scoperta del territorio attraverso gli occhi di due autori locali. Il primo evento è in programma giovedì 4 giugno 2026 alle 18, in concomitanza con il Giro d’Italia Women, atteso in città domenica 7 giugno.

Si partirà con “Il pedale nella ‘Granda’. Storie e personaggi del ciclismo cuneese”, il nuovo libro di Franco Bocca, inserito negli eventi collaterali della corsa rosa femminile. Il volume arricchisce la collana dedicata al ciclismo piemontese “di ieri e dell’altro ieri” e propone una ricerca storica puntuale, capace di fissare sulla carta tappe, protagonisti e fatiche di uno sport che resta soprattutto passione. Nella prefazione, Gianni Romeo sottolinea il valore del lavoro di ricerca, ricordando come Bocca continui a raccontare i campioni di provincia e l’impegno di un territorio che nel ciclismo ha sempre avuto molto da dire.

Il secondo appuntamento sarà venerdì 5 giugno 2026 alle 17, quando il tono cambierà completamente con “A.L.B.A. Dominus” di Mauro Rivetti. Il romanzo conduce il pubblico in un intreccio ad alta tensione, tra scomparse misteriose, un delitto inquietante, furti d’arte e segreti nascosti nei sotterranei del Duomo di Alba. Al centro della trama c’è la scomparsa di Asia, brillante studentessa di Fisica, dopo aver assistito a qualcosa di proibito, in una storia che si sviluppa tra colpi di scena e un’ombra che muove i fili con precisione.

I paesaggi di Langa e Roero fanno da sfondo a un thriller che trasforma Alba in un teatro insolito e magnetico, dove il fascino del territorio si intreccia con il mistero. Due incontri diversi, ma uniti dallo stesso filo conduttore: raccontare il territorio attraverso libri capaci di restituirne memoria, identità e immaginazione.