Dogliani accoglie Ludovico Einaudi per un concerto tra musica e paesaggio

Ludovico Einaudi tornerà a Dogliani mercoledì 17 luglio, alle 18, con un concerto speciale intitolato “Solo Piano”, in programma sulla collina di Borgata Nocello. L’evento, organizzato all’aperto, unirà musica, natura e una finalità solidale: l’incasso della serata sarà infatti devoluto al restauro della Biblioteca Civica “L. Einaudi”.

L’appuntamento assume un valore particolarmente significativo per la città, perché lega il ritorno dell’artista al sostegno di un luogo simbolico per la comunità. La biblioteca, donata nel 1963 al Comune da Giulio Einaudi in memoria del padre Luigi, sarà al centro di un’iniziativa che intreccia cultura, identità e partecipazione.

Lo stesso Einaudi ha ricordato come questo progetto nasca da un desiderio coltivato da tempo: suonare a Dogliani per i doglianesi, in un prato capace di abbracciare la bellezza delle Langhe e la catena delle montagne, in un contesto dove musica e paesaggio possano diventare un’unica esperienza. Un primo tentativo, nel 2023, fu fermato dalla pioggia; ora l’artista e il pubblico si preparano a riprovarci.

Il concerto sarà raggiungibile con una passeggiata di circa tre chilometri, pensata per accompagnare il pubblico fino al luogo dell’esibizione. Gli organizzatori consigliano scarpe comode, crema solare, cappellino e un plaid per sedersi a terra.

Per agevolare gli spostamenti, il Comune di Dogliani predisporrà un servizio navetta dai principali parcheggi al punto di partenza della camminata. I biglietti sono disponibili su TicketOne e Ticketmaster.