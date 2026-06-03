Bergesio: “Il florovivaismo merita un quadro normativo organico”

“Con circa 24.000 imprese e oltre 100.000 addetti, il florovivaismo non è solo un vanto estetico, ma un pilastro economico del nostro Made in Italy che merita finalmente un quadro normativo organico. Oggi in Commissione Agricoltura al Senato, insieme al Presidente De Carlo, abbiamo ufficialmente incardinato lo schema di decreto legislativo di cui sono relatore, un passo fondamentale per dare risposte concrete a un settore che chiede certezze, innovazione e tutela della qualità. Apriremo ad un ciclo di audizioni per poter raccogliere le informazioni necessarie a redigere il parere finale. Si tratta di un tema molto sentito dal comparto, che vede l’Italia come punto di riferimento internazionale per bellezza e sostenibilità. L’obiettivo della norma è valorizzare l’intera filiera, dalla produzione alla logistica, garantendo strumenti capaci di rafforzare la competitività dei nostri imprenditori sui mercati globali”.



​Così il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio, vicepresidente della Commissione Attività Produttive a Palazzo Madama e relatore del provvedimento.