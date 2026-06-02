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Politica | 02 giugno 2026, 14:59

Saluzzo, all’esame del Consiglio la determinazione della nuova tassa rifiuti

La seduta è convocata per mercoledì 3 giugno alle 18. In discussione tre interrogazioni della minoranza su corso Italia e polizia municipale e due ordini del giorno su sala prelievi dell’ospedale e semplificazione delle procedure per l’organizzazione di piccole manifestazioni

Saluzzo, all’esame del Consiglio la determinazione della nuova tassa rifiuti

È convocato per domani, mercoledì 3 giugno alle ore 18, il Consiglio comunale di Saluzzo. 
All’esame dell’aula nove punti  che comprendono due ordini del giorno, uno relativo alla sistemazione della sede prelievi presso l’ospedale e l’altro in merito alla semplificazione delle procedure per l’organizzazione di piccole manifestazioni.
All’attenzione dei consiglieri anche l’esame anche il regolamento per l’applicazione della tassa rifiuti (Tari) e il relativo aggiornamento del piano economico finanziario della gestione dei rifiuti per gli anni 2026-2029 e la relativa determinazione delle tariffe per l’anno in corso.

Tre le interrogazioni presentate dal capogruppo di Saluzzo Civica Giovanni Damiano.

Le prime due riguardano la sicurezza dei pedoni.

Damiano chiede un monitoraggio della velocità dei mezzi veicolari su corso Italia, via Silvio Pellico e via Ludovico con particolare riferimento all’uso dei monopattini elettrici e alla loro regolamentazione.
La terza è in merito all’organico della polizia municipale. 
Il capogruppo di minoranza vuole sapere quali siano i rapporti, in termini numerici rispetto alle altre città del Cuneese e quali  siano gli intendimenti dell’amministrazione a proposito dei servizi da effettuarsi nella stagione estiva.
È probabile che su questo tema il sindaco, che ha la delega alla polizia locale, presenti anche un’informativa sul caso del vigile coinvolto in un fatto di cronaca e sospeso dal servizio esterno.

GpT

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