Bilancio, dehors e 9 interrogazioni: il Consiglio comunale di Savigliano torna in aula il 4 giugno

Si riunisce giovedì 4 giugno alle 19 il Consiglio comunale di Savigliano. La seduta si apre con comunicazioni, interrogazioni e interpellanze, per poi affrontare la ratifica della variazione al bilancio di previsione finanziario 2026-2028 approvata dalla Giunta comunale con delibera del 20 aprile scorso, la terza variazione al bilancio di previsione 2026-2028 con l’aggiornamento del Documento unico di programmazione e le modifiche al regolamento relativo a dehors e padiglioni all’aperto su suolo pubblico o privato ad uso pubblico, con proroga delle scadenze fino al 31 dicembre 2028.

Nove le interrogazioni da parte delle minoranze: si inizia con quella di Giacomo Calcagno, consigliere di Spazio Savigliano, sulle fontanelle comunali di acqua potabile, con richieste sullo stato di manutenzione, sui controlli sanitari e sugli interventi programmati. Lo stesso Calcagno porta inoltre in aula il tema delle siepi verdi lungo corsi e vie cittadine, chiedendo chiarimenti sugli interventi di ripristino e manutenzione del verde urbano.

Petra Senesi, di La Nostra Savigliano e Saviglianesi Democratici, presenta due interrogazioni: una dedicata allo stato di conservazione dei mosaici presenti lungo il Sentiero Tortone e alle eventuali opere di manutenzione previste, l’altra riguardante la sicurezza degli ingressi della scuola primaria di via Ferreri, con particolare attenzione alle criticità registrate durante l’entrata e l’uscita degli alunni e agli interventi programmati per il prossimo anno scolastico.

Giorgia Seliak, per Spazio Savigliano, interroga l’amministrazione sulle procedure adottate per le nomine dei rappresentanti comunali presso enti, società, aziende e istituzioni, chiedendo chiarimenti sul rispetto delle modalità previste dal regolamento comunale.

Paolo Tesio, sempre per Spazio Savigliano, presenta un’interrogazione sul progetto Smart Land Area Saviglianese (iniziativa di innovazione territoriale per digitalizzare e connettere i comuni dell'area n.d.r.) e sull’affidamento della gestione dei servizi collegati, chiedendo quali risultati concreti siano stati ottenuti e quanti progetti siano stati effettivamente finanziati attraverso questa iniziativa.

Lo stesso Tesio torna sulla vicenda delle pensiline per biciclette davanti alla stazione ferroviaria. Nell’interrogazione il consigliere evidenzia che, in risposta a una precedente segnalazione (nel Consiglio comunale del 5 marzo scorso n.d.r.) l’amministrazione aveva attribuito a Rete Ferroviaria Italiana la competenza sulle strutture. Successivamente, i consiglieri di Spazio Savigliano, dopo aver contattato Rfi hanno ricevuto, lo scorso 29 maggio, una comunicazione ufficiale in cui Rfi ha precisato che le coperture si trovano in un’area convenzionata e sono state installate dal Comune, motivo per cui manutenzione ed eventuale rimozione non rientrano nelle competenze della società ferroviaria. Tesio chiede quindi chiarimenti sulle ragioni delle informazioni fornite in precedenza e sulle iniziative che il Comune intende adottare per risolvere il problema.

Sempre il gruppo di minoranza Spazio Savigliano con Giacomo Calcagno porta in aula un’interrogazione sulla segnaletica orizzontale gialla delle piste ciclabili e dei percorsi dedicati, chiedendo un piano di ripristino delle tratte più deteriorate e una programmazione degli interventi manutentivi.

A queste si aggiunge l’ultima interrogazione depositata dal consigliere di Fratelli d’Italia Maurizio Occelli, che chiede spiegazioni sulla mancata convocazione della IV Commissione consiliare permanente. Occelli sottolinea come l’organismo, competente tra l’altro in materia di servizi sociali, famiglia, attività culturali, turismo, sport, lavoro e politiche giovanili, non venga convocato da tempo e domanda all’amministrazione le motivazioni di questa scelta. L’esponente di Fratelli d’Italia ritiene infatti opportuno che tutte le commissioni vengano riunite periodicamente per consentire ai consiglieri di essere aggiornati sulle attività e sui progetti in corso.