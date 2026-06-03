Verzuolo, il nuovo sindaco Mattia Quaglia conferma quasi in toto la giunta uscente

È una giunta quasi fotocopia quella che ha scelto il nuovo sindaco di Verzuolo Mattia Quaglia e che condividerà con lui la responsabilità amministrativa nel quinquennio a venire.

Una scelta all’insegna della continuità col suo predecessore, Giampiero Pettiti, che tiene comunque conto dei consensi personali ricevuti dai candidati consiglieri e degli equilibri di genere.

Tre riconferme dunque e una new entry nel nuovo esecutivo della maggioranza “Verzuolo Bene Comune” a marcata trazione giovanile.

Laura Lovera, la più votata con 365 preferenze personali, sarà vicesindaco con deleghe a: cultura, salute, innovazione tecnologica.

Simona Olivero, 333 consensi personali, viene confermata nelle competenze che già aveva in precedenza con qualche aggiunta: istruzione, politiche giovanili, manifestazioni e commercio.

Il nuovo ingresso è rappresentato Luca Madala, 259 preferenze, già capogruppo, che entra nell’esecutivo con deleghe a: politiche sociali, ecologia, ambiente.

Confermato l’assessore esterno (non risultava cioè tra i candidati in lista), Luca Franco, che si occuperà di bilancio, finanze e sport.

La seduta di insediamento del nuovo Consiglio comunale si svolgerà giovedì 11 giugno alle ore 21 a Palazzo Drago, l’antica sede municipale.