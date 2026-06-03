Gli studenti Apro incontrano gli autori: due appuntamenti tra storia, viaggio e crescita personale

Prosegue l’impegno di Apro Formazione nel promuovere percorsi educativi e culturali che offrono agli studenti occasioni di confronto, riflessione e crescita attraverso l’incontro con protagonisti del mondo contemporaneo.

Nelle scorse settimane, gli allievi dei percorsi Tech e Digital hanno partecipato a due incontri d’autore, esperienze formative che hanno unito approfondimento storico, educazione civica e analisi del presente. Il 18 maggio le classi seconde Elettrico ed Elettromeccanico hanno incontrato Giacomo Dotta, autore del libro su Emilio Tourn, giovane scalpellino della Val Pellice coinvolto nella Seconda guerra mondiale.

Attraverso il racconto della campagna di Russia e della ritirata degli Alpini, gli studenti hanno approfondito temi come guerra, memoria e solidarietà, apprezzando la chiarezza e la capacità comunicativa dell’autore.

Il 20 maggio si è svolto l’incontro con Francesco Guastoni, scrittore e psicoterapeuta, che ha dialogato con la classe quarta Elettrografica sul romanzo “Più lucido dell’oro”. Il libro racconta il viaggio di un giovane volontario, stimolando riflessioni su crescita personale, relazioni e confronto con realtà complesse. Attraverso esperienze in Cambogia, gli studenti hanno ampliato lo sguardo su contesti culturali diversi.

Entrambi gli incontri si sono rivelati momenti di dialogo intenso, favorendo pensiero critico e consapevolezza. Le iniziative si inseriscono nel più ampio percorso di Apro Formazione, che valorizza cultura, interdisciplinarità e relazione con il territorio come strumenti per lo sviluppo umano, relazionale e professionale degli studenti.