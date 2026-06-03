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Letture per bambini in comune a Vicoforte
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Attualità | 03 giugno 2026, 10:14

Letture per bambini in comune a Vicoforte

Appuntamento per i bambini di prima, seconda e terza della scuola primaria, sabato 6 giugno in biblioteca

Letture per bambini in comune a Vicoforte

Sabato 6 giugno nei locali della Biblioteca comunale “Giuseppe Fulcheri” i volontari della biblioteca diretta da Sara Rossi invitano i bambini di prima, seconda e terza della scuola primaria ad un’attività di lettura, disegno e divertimento. 

L’appuntamento è alle ore 10,30 e sino alle 12 la “Fatina dei libri” incontrerà e presenterà “Quinbus Flestrin” personaggio tratto da un famoso romanzo del passato che sarà oggetto di scoperta per i ragazzi che si auspica possano essere numerosi. Per gestire al meglio l’accoglienza e gestire l’attività si invita a segnalare la partecipazione con sms o WhatsApp al numero 338/2061317.

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