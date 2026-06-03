CICLISMO / Vigor Cycling Piasco timbra un successo di squadra nel Varesotto

Trasferta lombarda coronata da un successo di squadra per la Vigor Cycling Team. Il gruppo degli esordienti guidato dal direttore sportivo Michele Ancona ha gareggiato da protagonista a Besnate nel milanese.

Jacopo Altare ha infatti acceso la gara fin dalle prime battute chiudendo alla fine all'ottavo posto, mentre Davide Avidano ha successivamente preso la testa in solitudine conquistando un traguardo volante e un gran premio della montagna. Soltanto a due chilometri dalla conclusione il sempre attivo astigiano, è stato raggiunto da un drappello di inseguitori e ha tagliato il traguardo in sesta posizione.

La Vigor Cycling Team, in virtù di questi piazzamenti, ha vinto la coppa riservata alla miglior società classificata nei primi dieci. Un risultato di prestigio, tenendo conto che alla corsa hanno preso parte 145 atleti di elevato livello.

Impegno probante anche per gli allievi, di scena nel campionato piemontese di categoria, in occasione della prova unica disputata a Calea di Lessolo, nell'eporediese. La corsa si è sviluppata su di un circuito da ripetere undici volte con arrivo posto su di una rampa lunga oltre 500 metri. Pilotati dai direttori sportivi Salvo Cirlincione e Gianfranco Lantermino gli atleti cuneesi si sono fatti valere tra i circa 100 partenti.

In particolare Tomas Lantermino è riuscito ad aggiudicarsi un traguardo volante e a classificarsi al sesto posto assoluto, mentre nella top ten è entrato anche Tommaso Bozzoli, buon decimo sul traguardo. Hanno partecipato alla competizione anche Loris Perrone, Fabio Marino, Francesco Mellano, Gioele Barra, Dennis Solavaggione, Leonardo Ferrari, Federico Groppo e Jacopo Martino.

Domenica prossima la squadra si dividerà in due gruppi, una parte sarà in lizza nella classica Novara-Orta su strada, altri si misureranno invece nella gara di mountain bike in programma a Chialamberto in Val di Lanzo.



