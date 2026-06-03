KARATE / Athletic Club Revello: Oddoero e Marras conquistano il pass per i campionati italiani juniores

Grande soddisfazione per l'Athletic Karate Club Revello nelle competizioni disputate sabato 30 maggio a Leinì, laddove sono arrivati importanti risultati sia a livello individuale sia di squadra, con medaglie e prestigiose qualificazioni alle manifestazioni nazionali.

Tra i risultati di maggior rilievo spiccano le qualificazioni ai campionati italiani Juniores, in programma nel mese di giugno a Ostia.

Matteo Oddoero ha conquistato il primo posto nella specialità kata, mentre Ilaria Marras ha ottenuto un eccellente secondo posto nel kumite, centrando anch'essa il pass per la rassegna tricolore.

Ottima prestazione per Michele Targini, protagonista nella categoria Esordienti -58 kg. Grazie a una gara condotta con autorevolezza, l'atleta ha conquistato la vittoria di categoria e la qualificazione al Trofeo CONI Nazionale, in programma a Bari nel mese di ottobre.

Numerosi i successi ottenuti anche nelle categorie giovanili del kumite. Nella categoria Under 12 sono saliti sul gradino più alto del podio Benedetta Cadeddu e Stefano Borghino, mentre nella Under 10 hanno conquistato la medaglia d'oro Clea Velaj e Lina Martino. Da segnalare inoltre il brillante terzo posto di Lorenzo Pansa nella categoria Under 12.

Soddisfazioni anche nella competizione a squadre, dove il trio composto da Stefano Borghino, Benedetta Cadeddu e Lorenzo Pansa ha conquistato una meritata medaglia d'argento, confermando il buon livello tecnico e l'affiatamento del gruppo.

Al di là dei risultati, lo staff tecnico sottolinea la costante crescita delle atlete juniores del kata Giorgia Casteletto e Federica Roagna che, pur non riuscendo a salire sul podio, hanno dimostrato determinazione, impegno e significativi miglioramenti nel loro percorso sportivo.

La trasferta di Leinì si conclude quindi con un bilancio estremamente positivo per il sodalizio revellese, che guarda ora con entusiasmo ai prossimi appuntamenti nazionali, forte dei risultati ottenuti e della continua crescita dei propri giovani atleti.