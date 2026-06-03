Colle di Tenda, chiusure previste nel tratto francese

Nuove limitazioni al traffico sulla RD6204, la strada che in territorio francese rappresenta la prosecuzione della Statale 20 del Colle di Tenda.

Il Dipartimento delle Alpi Marittime ha comunicato una serie di chiusure temporanee che interesseranno diversi tratti della viabilità nel corso del mese di giugno 2026.

La prima interruzione è prevista nella notte tra il 4 e il 5 giugno, dalle 22 alle 5, nel settore della Gorge de Paganin, in corrispondenza della Brèche 48. La strada sarà completamente chiusa al traffico e non saranno disponibili percorsi alternativi.

Una seconda chiusura totale è programmata nella notte tra l'11 e il 12 giugno, sempre dalle 22 alle 5, nel tratto situato sopra la centrale idroelettrica di Saint-Dalmas-de-Tende. Anche in questo caso non sono previste deviazioni.

Ulteriori limitazioni interesseranno invece la località di Vievola. Il 15 e il 16 giugno la circolazione sarà interrotta dalle 8.30 alle 16.30. Nelle ore successive il traffico verrà ripristinato con regolazione a senso unico alternato.

Le interruzioni non causeranno particolari disagi agli automobilisti provenienti dall'Italia, in quanto si tratta di finestre duranti le quali il traffico al Tunnel del Tenda è chiuso.