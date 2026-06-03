Garessio, auto finisce in una cunetta e rimane bloccata: intervengono i Vigili del Fuoco

Disavventura nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 2 giugno, per un automobilista. Complice il traffico intenso sulla strada statale 28, a causa del controesodo dalla Liguria, una persona anziana alla guida di una macchina è finita in una cunetta in via dei Canova, tra i Comuni di Garessio e Priola.

Essendo in difficoltà, sono stati allertati i Vigili del Fuoco volontari di Garessio che, scattato l'allarme verso le 18.30, hanno raggiunto la vettura e dopo averla agganciata, verificate le condizioni di sicurezza, hanno consentito alla persona di riprendere la strada di casa.