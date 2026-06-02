Controesodo dalla Liguria: traffico intenso sul Colle di Nava e sulla Torino-Savona

Rientro particolarmente intenso nel pomeriggio di oggi lungo la Strada Statale 28 del Colle di Nava, interessata da un consistente flusso di veicoli diretti verso il Piemonte al termine del ponte del 2 giugno.

La situazione è costantemente monitorata dai carabinieri della Stazione di Nava e dai movieri predisposti da Anas, impegnati a garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione nei tratti interessati da lavori e restringimenti della carreggiata.

Particolare attenzione viene riservata ai cantieri presenti lungo l'arteria che collega la Liguria al Piemonte, con presidi attivi in corrispondenza del ponte Uveghi, della zona di Case Rosse di Pornassio e dell'abitato di Nava, ai confini con la Provincia di Cuneo.

Traffico intenso anche sulla Torino-Savona in direzione nord, dovsi registrano code a tratti tra Niella Tanaro e Fossano in direzione Torino causa traffico intenso.