Tunnel di Tenda aperto regolarmente al traffico

Dopo un'interruzione alla viabilità ieri sera, venerdì 29 maggio, il traffico sulla strada del tunnel di Tenda è stato ripristinato.



A causa di un guasto tecnico la circolazione era stata temporaneamente sospesa intorno alle 19, per poi essere riaperta poco prima delle 20.



Da oggi la percorrenza della strada sarà regolarmente gestita secondo quanto deciso dall'ultima Commissione Intergovernativa Italia-Francia in vista del ponte del 2 giugno.

Al fine di favorire gli spostamenti, a partire da, oggi, sabato 30 maggio nei giorni festivi italiani fino a martedì 2 giugno compreso il transito all’interno del tunnel sarà esteso fino alle ore 23:00.

Nel dettaglio, sabato 30, domenica 31 maggio e martedì 2 giugno il tunnel di Tenda sarà aperto nella fascia oraria continuativa 6:00 – 23:00.

Lunedì 1° giugno il tunnel sarà aperto nelle due fasce orarie 6:00 – 8:00 e 18:00 – 23:00.

A partire da mercoledì 3 giugno gli orari di transito torneranno a essere regolati secondo la recente configurazione che prevede dal lunedì al venerdì compreso tunnel aperto al traffico nelle due fasce orarie giornaliere 6:00 – 8:00 e 18:00 – 21:00 mentre il sabato, la domenica e durante i giorni festivi italiani apertura continuativa dalle 6:00 alle 21:00.