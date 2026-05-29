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Tunnel di Tenda aperto regolarmente al traffico
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Viabilità | 29 maggio 2026, 19:37

Colle di Tenda, tunnel chiuso per un guasto tecnico sul lato francese

Traffico interrotto dalle 19.05 di stasera a tempo indeterminato lungo la RD 6204 proprio nell'ultima fascia oraria feriale di apertura

Immagine di repertorio

Immagine di repertorio

Imprevisto al tunnel di Tenda chiuso d'urgenza al traffico, a partire dalle 19.05 di questa sera, venerdì 29 maggio, a causa di un non meglio specificato guasto tecnico registrato lungo la RD 6204.

Il guasto è arrivato in un momento particolarmente critico della giornata: nei giorni feriali, infatti, il tunnel ha come ultima fascia pomeridiana e serale di apertura al traffico proprio quella che va dalle 18: alle 21. L'inconveniente tecnico sul lato francese ha di fatto troncato in anticipo l'ultima finestra utile del venerdì per il passaggio dei veicoli.

Al momento non sono state fornite tempistiche certe sulla risoluzione del problema e sulla successiva riapertura della galleria.

Sara Aschero

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