Ponte del 2 giugno, strade e autostrade affollate tra Piemonte e Liguria

Il lungo ponte del 2 giugno segna il primo vero anticipo d’estate, portando con sé previsioni di traffico intenso sulle principali arterie stradali e autostradali che collegano il Piemonte alla Liguria. I flussi di veicoli, sia in partenza (dal venerdì 29 maggio) che in rientro (già da lunedì 1 giugno), si faranno particolarmente densi, muovendo moltissimi cuneesi verso le località balneari o le vette alpine.

Chi sceglierà i valichi internazionali per la Francia potrà contare sulle aperture del Colle della Maddalena, della Lombarda e dell'Agnello, quest'ultimo da sempre molto amato dai motociclisti. Per quanto riguarda il tunnel del Colle di Tenda, il transito sarà consentito sabato, domenica e martedì dalle 6 alle 23, mentre lunedì 1 giugno l'apertura sarà limitata a due specifiche fasce orarie, dalle 6 alle 8 e dalle 18 alle 23.

Per chi si sposterà in autostrada, in particolare lungo la Torino-Savona, è invece necessario fare attenzione a una serie di chiusure programmate. In direzione Torino, lo svincolo di uscita di Carmagnola rimarrà chiuso per chi proviene da Savona fino alle 5 di sabato 30 maggio; in questo caso il traffico potrà utilizzare l'uscita precedente di Marene o quella successiva di Torino. Inoltre, la tratta tra Millesimo e Ceva sarà interdetta al traffico, sempre in direzione Torino, nelle notti comprese tra il 3 e il 6 giugno, precisamente dalle 22 alle 06 del mattino successivo, con deviazione sulla viabilità ordinaria e rientro al casello di Ceva. Sul fronte opposto, in direzione Savona, la tratta tra Altare e Savona chiuderà nella notte tra il 3 e il 4 giugno dalle 22 alle 6: i veicoli diretti verso la A10 dovranno uscire ad Altare e percorrere la SP 29 e la SS1 prima di poter rientrare a Savona Vado.

A livello nazionale, Anas prevede circa 45 milioni di spostamenti complessivi tra brevi e lunghe percorrenze, con una netta priorità per le mete marittime. La società del Gruppo FS ha predisposto un piano straordinario di monitoraggio e gestione della viabilità, potenziando i presidi e garantendo un coordinamento costante con le Forze dell'Ordine e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. “Il ponte del 2 giugno rappresenta il primo grande appuntamento di mobilità dell’estate - ha dichiarato l’AD di Anas Claudio Andrea Gemme - nei prossimi giorni ci aspettiamo un incremento significativo dei flussi di traffico lungo tutta la nostra rete stradale e autostradale. Il nostro obiettivo – prosegue Gemme - è garantire a milioni di cittadini spostamenti sicuri e il più possibile scorrevoli verso le principali località turistiche e di rientro. Tutte le nostre strutture operative saranno impegnate 24 ore su 24 per intervenire subito in caso di criticità e fornire informazioni in tempo reale agli utenti. Sappiamo quanto sia importante, per le famiglie e per chi si mette in viaggio, poter contare su una rete efficiente. Il nostro impegno sarà massimo affinché questo primo lungo fine settimana pre-estivo si svolga nelle migliori condizioni possibili” ha concluso l’AD di Anas.