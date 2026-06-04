Bra ha intitolato area verde alla staffetta partigiana Malvina Garrone Ronchi della Rocca

La Città di Bra ha celebrato l’ottantesimo anniversario della Repubblica italiana, con un programma di iniziative che ha unito riflessione storica e memoria locale.

Le celebrazioni sono iniziate nella mattinata del 2 giugno in Municipio, con l’incontro “Che genere di Democrazia. Ottant'anni di voto e di donne”, alla presenza dell’antropologa Eleonora Pinzuti.

Nel pomeriggio si è svolta la tradizionale cerimonia pubblica con gli interventi delle autorità e l'accompagnamento musicale dell'Istituto civico musicale "Gandino". In questo contesto di valorizzazione della memoria è rientrata l'intitolazione dell’area verde nei pressi dell'ex ospedale (tra viale Madonna Fiori e via Brizio) a Malvina Garrone Ronchi della Rocca, celebre staffetta partigiana di origini braidesi.

L'iniziativa si inserisce anche nell'ambito della proposta della Regione Piemonte volta a valorizzare le figure femminili nella toponomastica locale: un gesto simbolico ma significativo, a 80 anni dal riconoscimento del diritto di voto alle donne in Italia, per rendere visibile nello spazio pubblico il loro fondamentale ruolo nella costruzione della nostra società. Alla cerimonia, svoltasi a dieci anni dalla morte della partigiana “Sonia”, hanno preso parte le figlie e i rappresentanti dell'Amministrazione comunale.

Il ricordo degli 80 anni della Repubblica italiana proseguirà inoltre nei prossimi mesi: lungo l’ala di corso Garibaldi diversi pennoni celebrativi testimonieranno il valore storico e l'importanza di questa ricorrenza per l'intera comunità.