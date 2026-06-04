Genola, fuga di gas sulla Statale 20: in azione vigili del fuoco, Carabinieri e squadre Anas

La strada statale 20 “del Colle di Tenda e di Valle Roja” è provvisoriamente chiusa al traffico a Genola, in provincia di Cuneo, a causa di una fuga di gas da una condotta in prossimità della sede stradale. Sono in corso le verifiche tecniche per accertare l’origine della perdita e per ripristinare la funzionalità del gasdotto.

La circolazione è temporaneamente deviata sulla viabilità limitrofa. Sul posto sono intervenute le squadre Anas, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’emergenza e per riaprire al transito la statale non appena ripristinate le condizioni di sicurezza per la circolazione.

Non si registrano danni a cose o persone, la fuga di gas si è registrata lontano dal centro abitato.