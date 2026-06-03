Incidente sul lavoro a Savigliano: artigiano folgorato presso uno stabilimento di via Alba

Un incidente sul lavoro si è verificato questa mattina a Savigliano.
Vittima un 51enne artigiano, folgorato mentre stava operando a terra sui cavi di una linea elettrica ad alta tensione presso uno stabilimento nella zona artigianale di via Alba.
L’uomo è stato trasportato presso l’ospedale di Savigliano dai sanitari del servizio di emergenza gestito da Azienda Zero, intervenuto sul posto insieme ai Vigili del Fuoco. Attualmente risulta in osservazione. Le sue condizioni non sembrano fortunatamente gravi.