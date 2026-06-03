mercoledì 03 giugno
Immagine archivio
Alba, acqua in una villetta in via Vivaro per un’anomalia all’impianto
Leggi le ultime di: Cronaca
 / Cronaca

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Cronaca | 03 giugno 2026, 19:37

Alba, acqua in una villetta in via Vivaro per un’anomalia all’impianto

Caduto un controsoffitto dopo l’allagamento dei locali: nessuna persona coinvolta, sul posto la squadra dei vigili del fuoco locali

Immagine archivio

Immagine archivio

Intervento dei vigili del fuoco nel pomeriggio di oggi ad Alba, in zona via Vivaro, per un allagamento all’interno di una villetta causato da un’anomalia all’impianto. L’acqua avrebbe interessato i locali dove sono presenti pannelli per il riscaldamento e la produzione di acqua calda, alimentati da pompa di calore.

A seguito dell’accaduto si è verificato anche il crollo di un controsoffitto. Non si registrano danni alle persone.

Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Alba per la messa in sicurezza dell’abitazione.

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GIUGNO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium