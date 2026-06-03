Alba, acqua in una villetta in via Vivaro per un’anomalia all’impianto

Intervento dei vigili del fuoco nel pomeriggio di oggi ad Alba, in zona via Vivaro, per un allagamento all’interno di una villetta causato da un’anomalia all’impianto. L’acqua avrebbe interessato i locali dove sono presenti pannelli per il riscaldamento e la produzione di acqua calda, alimentati da pompa di calore.

A seguito dell’accaduto si è verificato anche il crollo di un controsoffitto. Non si registrano danni alle persone.

Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Alba per la messa in sicurezza dell’abitazione.