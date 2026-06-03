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Cronaca | 03 giugno 2026, 15:51

Spaccio di cocaina a Cherasco: fermato dai Carabinieri durante lo scambio, in casa nascondeva altri 75 grammi

Un cittadino albanese di 29 anni, residente nel Braidese, è stato arrestato in flagranza dai militari dell'Arma

Spaccio di cocaina a Cherasco: fermato dai Carabinieri durante lo scambio, in casa nascondeva altri 75 grammi

I Carabinieri della stazione di Cherasco, nell’ambito dei controlli del territorio per il contrasto allo spaccio di stupefacenti, avevano notato da giorni un uomo aggirarsi in zona a bordo di un’autovettura con fare sospetto.

L’attività di osservazione ha spinto i militari a monitorare i movimenti del conducente che, giunto per l’ennesima volta nel territorio cheraschese, si è fermato nei pressi di una piazzola per far salire a bordo una persona. A quel punto i carabinieri sono intervenuti, cogliendo i due uomini proprio mentre era in corso la cessione di una dose di cocaina.

La successiva perquisizione personale e del veicolo ha permesso di rinvenire 16 involucri di cocaina, per un peso totale di 8 grammi, e la somma contante di 115 euro in banconote di vario taglio.

Il controllo è stato quindi esteso all’abitazione dell’uomo, un cittadino albanese di 29 anni residente nel Braidese. Qui i militari hanno scoperto ulteriori 75 grammi di cocaina, in parte già confezionati in dosi, oltre a bilancini di precisione e sostanza da taglio

Il giovane è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giudice del Tribunale di Asti, nel convalidare l’arresto, ha disposto nei suoi riguardi la misura cautelare degli arresti domiciliari. La sua posizione resta ora al vaglio dell’autorità giudiziaria, che ne valuterà le responsabilità nel corso del processo.

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