Resistenza e minacce a pubblico ufficiale: denunciato un uomo già colpito da Daspo urbano

Intervento della Polizia locale ieri in stazione a Cuneo.

Gli agenti hanno denunciato un soggetto per resistenza e minacce a pubblico ufficiale, nello specifico al capotreno e al macchinista del convoglio Torino-Cuneo.

L'uomo aveva richiamato l'attenzione del capotreno perché stava infastidendo una giovane donna a bordo del treno.

Richiamato, ha reagito e iniziato ad inveire, tanto da indurre il macchinista, una volta giunti in stazione, a chiamare il 112.

Sul posto è intervenuta la Polizia locale, che ha provveduto ad identificare il soggetto, risultato già colpito da Daspo urbano, e a denunciarlo.

La donna, all'arrivo della pattuglia, si era già allontanata.

E' stata nel frattempo rintracciata e sarà presto ascoltata, così da poter fornire ulteriori elementi utili a circostanziare l'accaduto.