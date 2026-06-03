 / Cronaca

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Cronaca | 03 giugno 2026, 15:54

Resistenza e minacce a pubblico ufficiale: denunciato un uomo già colpito da Daspo urbano

E' successo in stazione a Cuneo nel pomeriggio di ieri. Intervenuta la Polizia locale

Resistenza e minacce a pubblico ufficiale: denunciato un uomo già colpito da Daspo urbano

Intervento della Polizia locale ieri in stazione a Cuneo. 

Gli agenti hanno denunciato un soggetto per resistenza e minacce a pubblico ufficiale, nello specifico al capotreno e al macchinista del convoglio Torino-Cuneo.

L'uomo aveva richiamato l'attenzione del capotreno perché stava infastidendo una giovane donna a bordo del treno. 

Richiamato, ha reagito e iniziato ad inveire, tanto da indurre il macchinista, una volta giunti in stazione, a chiamare il 112.

Sul posto è intervenuta la Polizia locale, che ha provveduto ad identificare il soggetto, risultato già colpito da Daspo urbano, e a denunciarlo.  

La donna, all'arrivo della pattuglia, si era già allontanata. 

E' stata nel frattempo rintracciata e sarà presto ascoltata, così da poter fornire ulteriori elementi utili a circostanziare l'accaduto.

Barbara Simonelli

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GIUGNO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium