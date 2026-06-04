Tonoli Spedizioni e Tisane Valverbe insieme per un futuro più green

Valverbe e Tonoli Spedizioni rafforzano la propria collaborazione attraverso un progetto che unisce innovazione, sostenibilità e identità di brand: è stata infatti inaugurata la nuova motrice 100 elettrica firmata Scania, personalizzata con una livrea esclusiva dedicata a Tisane Valverbe.

Il nuovo truck, realizzato con dettagli floreali e richiami visivi che identificano immediatamente il marchio Tisane Valverbe, rappresenta non solo un mezzo di trasporto, ma anche un simbolo concreto della partnership tra le due aziende e della comune visione orientata alla sostenibilità ambientale.

La motrice sarà impiegata per la consegna delle tisane Valverbe presso clienti locali e non, garantendo un servizio efficiente e al tempo stesso attento all’impatto ambientale. Il veicolo, infatti, presenta caratteristiche innovative che permettono oltre 400 km di autonomia, aprendo la strada a una logistica sempre più pulita e responsabile.

Un ulteriore valore aggiunto è rappresentato dal fatto che il mezzo viene ricaricato utilizzando energia proveniente da fonti rinnovabili, confermando l’impegno condiviso di Valverbe e Tonoli Spedizioni verso un modello produttivo e distributivo sostenibile.

“Questa collaborazione rappresenta un passo importante verso una filiera sempre più attenta all’ambiente”, dichiarano le aziende. “Dalla coltivazione delle erbe officinali fino alla consegna finale al consumatore, il nostro obiettivo è ridurre l’impatto ambientale e promuovere un modo di fare impresa responsabile e innovativo.”

Con questa iniziativa, Valverbe e Tonoli Spedizioni lanciano un messaggio chiaro: il rispetto per l’ambiente passa attraverso ogni fase del processo, dal campo fino al delivery a casa del consumatore.

Valverbe e Tonoli insieme per consegne green, nel rispetto della natura e del futuro.