Ferrero annuncia 60 milioni di nuovi investimenti sugli stabilimenti francesi di Villers-Écalles e Nieppe

In occasione del summit Choose France 2026, evento dedicato alla promozione dell'attrattività economica della Francia, il gruppo Ferrero ha riaffermato il proprio impegno finanziario duraturo sul territorio francese, paese nel quale è presente da oltre sessant’anni. Il direttore generale di Ferrero France, Mauro de Felip, ha annunciato un nuovo investimento di 60 milioni di euro destinato ai siti produttivi di Villers-Écalles, in Normandia, e di Nieppe, negli Hauts-de-France.

Quest'ultima operazione si inserisce in una strategia che ha visto il gruppo investire circa 210 milioni di euro dal 2021 a oggi per modernizzare le infrastrutture, potenziare la logistica e accompagnare la crescita dei propri marchi. Ad oggi, la multinazionale conta in Francia 1.400 collaboratori e mobilita complessivamente oltre 11.000 posti di lavoro tra indotto e occupazione indiretta.

Il nuovo stanziamento sosterrà in particolare il lancio di un'innovazione strategica: i Nutella Biscuit. Per questo progetto sono stati destinati 30 milioni di euro allo stabilimento di Nieppe, di proprietà di Biscuits Delacre (società affiliata a Ferrero), dove verrà installata una linea di produzione unica per il mercato europeo.

Ulteriori risorse saranno impiegate a Villers-Écalles, che si conferma la prima fabbrica al mondo per la produzione di Nutella, garantendone il 26% dei volumi globali.

Tra i progetti già realizzati o in via di completamento figurano anche una nuova linea di confezionamento di Nutella da 3 kg per i professionisti e la costruzione dei magazzini logistici di Cléon e Barentin.

"La Francia occupa da molti anni un posto centrale nella strategia industriale e logistica di Ferrero in Europa", ha dichiarato Mauro de Felip, direttore generale di Ferrero France. "Gli investimenti annunciati oggi riflettono la nostra volontà di proseguire uno sviluppo sostenibile e concreto sul territorio, rafforzando le nostre capacità e contribuendo al dinamismo economico delle regioni in cui operiamo".