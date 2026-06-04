Nasce "EsploraSuoni": aperta la call per la formazione di operatori musicali per la primissima infanzia

Dopo anni di esperienza nei progetti di educazione musicale rivolti ai bambini, la Fondazione Scuola APM, in collaborazione con l'Associazione Agamus di Grugliasco, avvia un nuovo percorso formativo dedicato alla primissima infanzia.

Nasce così EsploraSuoni, un percorso di formazione e selezione rivolto a musicisti, educatori e professionisti interessati ad approfondire il lavoro musicale con bambini e bambine nella fascia 0–3 anni.

L'iniziativa nasce dalla crescente attenzione verso i contesti educativi della prima infanzia e dalla volontà di formare figure specializzate in grado di operare con competenze specifiche all'interno di nidi, servizi educativi, spazi famiglia e altri contesti dedicati ai più piccoli.

Il percorso prevede una fase iniziale di candidatura e selezione, seguita da una formazione intensiva di 40 ore che si svolgerà nel mese di agosto presso la sede della Fondazione Scuola APM di Saluzzo.

La formazione sarà orientata alla pratica e affronterà temi quali:

– sviluppo musicale nella prima infanzia

– relazione musicale adulto-bambino

– progettazione di esperienze sonore per la fascia 0–3

– osservazione, ascolto e conduzione di attività musicali

– utilizzo di materiali, oggetti sonori e strumenti in contesti educativi

Il percorso si propone di fornire strumenti concreti, attraverso esperienze pratiche, simulazioni, lavoro laboratoriale e sperimentazione diretta.

Al termine della formazione è prevista una fase valutativa che porterà alla definizione di una graduatoria, dalla quale potranno successivamente essere attivate collaborazioni nei progetti promossi dagli enti organizzatori per l'anno scolastico 2026/27.

"EsploraSuoni" rappresenta un investimento sulla formazione e sulla qualità delle esperienze musicali offerte ai bambini nei primi anni di vita, una fase fondamentale per lo sviluppo della relazione, dell'ascolto e dell'esplorazione.

Le candidature sono aperte fino al 15 giugno.